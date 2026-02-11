Глава МИД России Сергей Лавров награжден медалью Госдумы

Фото: mid.ru

Спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании вручил главе МИД России Сергею Лаврову медаль Государственной думы.

По словам Володина, решение о награждении было принято единогласно на Совете нижней палаты парламента. При этом учитывались мнения всех политических партий.

Ранее Владимир Путин вручил Лаврову орден святого апостола Андрея Первозванного. Он получил награду за заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю плодотворную деятельность.

На церемонии в Кремле глава государства отметил преданность министра, его напряженную работу на благо страны и готовность в любой обстановке твердо отстаивать интересы России. По словам Путина, уважение главе МИД принесли его талант, знания, опыт и интеллект.