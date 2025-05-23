Никита Джигурда написал песню на стихи главы МИД РФ Лаврова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Певец Никита Джигурда написал песню на стихи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает РИА Новости.

"Это моя песня на стихи главного дипломата всея Руси Сергея Лаврова, которому как главе МИД России Владимир Путин вчера заслуженно вручил высшую награду России – орден Святого апостола Андрея Первозванного", – поделился Джигурда.

Исполнитель отметил, что Лавров написал стихотворение еще до вступления в должность министра иностранных дел. При этом, по его словам, оно отражают и нынешнее душевное состояние главы МИД России.

"Может, Сергей Лавров – реинкарнация прославленного русского дипломата и автора гениальной пьесы "Горе от ума" Александра Грибоедова?" – предположил артист.

Путин вручил Лаврову орден святого апостола Андрея Первозванного в четверг, 22 мая. Российский лидер отметил преданность министра иностранных дел РФ стране, его напряженную работу на благо Отечества и готовность в любой обстановке твердо отстаивать интересы России.

Лавров получил награду указом президента от 21 марта в день своего 75-летнего юбилея. В документе указывалось, что Лавров награжден за выдающиеся заслуги и большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса России.