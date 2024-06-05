Лаврова наградили орденом Жеребца в Буркина-Фасо

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Глава МИД России Сергей Лавров 5 июня получил от президента Буркина-Фасо Ибрагима Траоре высшую государственную награду африканского государства. Российскому министру был вручен орден Жеребца, сообщается в телеграм-канале внешнеполитического ведомства РФ.

Глава российского министерства посещал страну с официальным визитом 4–5 июня.

Ранее сообщалось, что Лавров прибыл с визитом в Гвинейскую Республику. Там для главы российской делегации началось африканское турне.

Находясь в Гвинее, Лавров принял участие во встречах с представителями политического руководства республики. При этом в последний раз до этого российский министр приезжал в страну в 2013 году.

После этой поездки Лавров прибыл с рабочим визитом в Республику Конго. Там он участвовал в переговорах с руководством страны, которые состоялись в городе Ойо.

