Майли Сайрус записала саундтрек к третьей части "Аватара"

Певица Майли Сайрус записала оригинальную песню Dream as One, которая станет саундтреком к новому фильму режиссера Джеймса Кэмерона "Аватар: Пламя и пепел". Что еще известно о третьей части культовой саги – в материале Москвы 24.

"Единство, исцеление и любовь"

Певица Майли Сайрус записала песню под названием Dream as One, которая будет саундтреком к третьей части франшизы режиссера Джеймса Кэмерона "Аватар". Трек, который будет сопровождать титры фильма "Аватар: Пламя и пепел", станет доступен для прослушивания 14 ноября 2025 года, сообщило издание Variety. Вместе с Сайрус над композицией трудились композитор Саймон Франглен, а также музыканты Марк Ронсон и Эндрю Уайатт.

Майли опубликовала в личном блоге отрывок песни и поделилась эмоциями от работы над ней. По ее признанию, поддержать третью часть "Аватара" с помощью своего трека – "большая честь".



имеется ввиду Джеймс Кэмерон. – Прим. ред. ), за возможность превратить этот опыт в музыкальное лекарство. Темы фильма – единство, исцеление и любовь – глубоко резонируют с моей душой. Быть хотя бы небольшой частью "Аватара" – это поистине мечта, ставшая реальностью.

Поскольку я сама пережила пожар и возрождаюсь из пепла, этот проект имеет для меня огромное значение. Спасибо, Джим (имеется ввиду Джеймс Кэмерон. – Прим. ред.), за возможность превратить этот опыт в музыкальное лекарство. Темы фильма – единство, исцеление и любовь – глубоко резонируют с моей душой. Быть хотя бы небольшей частью "Аватара" – это поистине мечта, ставшая реальностью.

Мировая премьера фильма "Аватар: Пламя и пепел" состоится 19 декабря 2025 года. Сюжет третьей части будет развиваться вновь вокруг Джейка Салли и Нейтири, которым вновь предстоит вступить в битву ради защиты своей семьи. Однако на этот раз повествование будет вестись от имени их младшего сына по имени Ло'ак. Помимо этого, зрители увидят представителей На'ви, которые окажутся антагонистами.

На экране также появятся новые племена – Мангкван, члены которого живут возле вулкана, и клан Тлалим, представители которого являются кочевниками, также именуемыми Торговцами ветра.

"Мы будем исследовать новые миры, продолжая историю главных героев. Могу сказать, что последние части будут лучшими. Остальные были введением, своего рода подготовкой стола к главному блюду", – поделился Джеймс Кэмерон в интервью телеканалу 20 Minutes.

Также создатель саги говорил, что во время съемок третьего "Аватара" поставил перед собой цель – не повторять то, что уже было представлено в двух первых фильмах. По словам режиссера, это было необходимо для "достижения успеха".

Действие третьей части франшизы будет разворачиваться вскоре после финальной сцены предыдущей части – "Путь воды". При этом, как упоминал Кэмерон, грядущий фильм не будет концом, а окажется лишь серединой, после которой сага станет масштабнее.

Кэмерон также сообщил в интервью изданию Empire, что третья часть кинофраншизы будет самой длинной из всех.





Джеймс Кэмерон режиссер В двух словах, у нас было слишком много отличных идей, упакованных во втором фильме. Сюжет "Пути воды" двигался, как сверхскоростной поезд, и мы недостаточно углублялись в детали. Третий фильм будет немного длиннее, чем второй.

К своим ролям в "Аватаре: Пламя и пепел" вернутся все ключевые актеры, среди которых Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер и другие.

Культовая сага

Мировая премьера фильма "Аватар" состоялась в декабре 2009 года. По данным СМИ, кинокартина собрала в прокате более 2,9 миллиарда долларов, в то время как ее бюджет составил 237 миллионов.

В центре сюжета, действие которого происходит в 2154 году, – ветеран морской пехоты Джейк Салли, который в ходе одного из своих заданий серьезно травмировал позвоночник. Из-за этого он столкнулся с полным параличом ног и был отправлен в отставку. В результате главный герой становится участником научной экспедиции на планету Пандора, жителями которой является народ На'ви. В виде аватара Салли вливается в жизнь одного из местных племен и противостоит людям, которые пришли на чужую землю с оружием.

Кэмерон раскрыл в одном из интервью, что хотел показать зрителям "обычные приключения в необычных условиях" и рассказать классическую историю о людях, которым довелось впервые оказаться на чужой земле.





Джеймс Кэмерон режиссер Сама композиция истории в целом традиционна, но мы приберегли для зрителей множество неожиданных ходов и поворотов сюжета. Я мечтал о создании подобного фильма, события которого происходят в ином мире, полном опасностей и очарования, с тех пор, как, будучи ребенком, читал дешевую научную фантастику и комиксы.

При этом изначально режиссер планировал создать "Аватара" в 1999 году. Однако из-за задумки, для которой требовались сложные спецэффекты и большой бюджет, студии не могли начать работу над проектом.

На счету "Аватара" множество наград, среди которых три премии "Оскар" в категориях "Лучшая работа оператора", "Лучшие декорации", "Лучшие визуальные эффекты", две премии "Золотой глобус" в номинациях "Лучший фильм-драма" и "Лучший режиссер", и другие.

В 2010 году Кэмерон официально объявил о начале работы над второй частью франшизы. Картина, получившая название "Аватар: Путь воды", вышла на экраны в декабре 2022-го. По данным СМИ, съемки продолжения велись одновременно с работой над третьим фильмом саги.

Кэмерон отмечал в разговоре с изданием GQ, что фильм оказался "чертовски дорогим". Он оценивался в сумму более 350 миллионов долларов. По официальным данным, вторая часть франшизы собрала в прокате более 2,3 миллиарда долларов.

Действие "Аватара: Путь воды" разворачивается спустя 15 лет после финала первой части. За это время люди уже успели улететь на Землю, а Джейк Салли остался на Пандоре и стал вождем клана Оматикайя. Главный герой и его возлюбленная Нейтири уже воспитывают детей. Картина показывает события, когда на вымышленную планету вновь возвращаются люди, которые хотят сделать ее своим домом.

Вторая часть "Аватара" также выиграла "Оскар" за "Лучшие визуальные эффекты". Помимо этого, на счету фильма награды "Энни", BAFTA Award и другие.

