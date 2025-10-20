Джейкоб Элорди признался, что в восторге от продолжения "Эйфории"

Актер Джейкоб Элорди поделился впечатлениями от съемок третьего сезона "Эйфория". Премьера новой части сериала запланирована на 2026 год. Что известно о продолжении проекта о жизни подростков, читайте в материале Москвы 24.

"Похоже на материалы ФБР"

Фото: кадр из сериала "Эйфория"; режиссер - Сэм Левинсон; производство - HBO

Актер Джейкоб Элорди высказался на гала-вечере в Музее киноакадемии о третьем сезоне сериала "Эйфория", премьера которого должна состояться в 2026 году. Исполнитель роли Нейта Джейкобса признался, что он в восторге от продолжения проекта.



(режиссер. – Прим. ред.) спроектировал нечто невероятно умное и кинематографичное. Я думаю, что людям это действительно понравится.

Элорди также добавил, что съемки третьего сезона "невероятные". По словам актера, в этой части проекта ему необходимо было показать такую актерскую игру, какая раньше от него не требовалась.

Кроме того, Джейкоб отметил, что не знает всех подробностей продолжения "Эйфории". Элорди раскрыл, что у каждого из актеров есть своя сюжетная линия, детали которой являются тайной для остальных.

"Это похоже на материалы ФБР. Зато это круто: я смогу смотреть сериал как обычный зритель, как фанат, чего раньше не мог себе позволить. И я этому действительно рад", – признался актер.

В мае о грядущем продолжении "Эйфории" высказывалась актриса Сидни Суини, исполнившая роль Кэсси Ховард. В интервью Empire звезда назвала третий сезон самым безумным из всех. Суини также призналась, что с радостью вернулась к работе над своей героиней. По мнению актрисы, некоторые зрители неоднозначно воспринимают Кэсси из-за ее сложной репутации. Поклонники сериала могут ее одновременно любить и ненавидеть, отметила Сидни.





Сидни Суини актриса Она безумная, делает кучу ошибок, у нее куча изъянов, но все это из‑за любви. Я звоню Сэму после прочтения сценария и говорю: "А давай еще безумнее", и он всегда в деле. Этот сезон точно слетел с катушек.

В апреле этого года пресса опубликовала фотографии Сидни, сделанные на съемочной площадке третьего сезона "Эйфории". Актриса предстала в свадебном свадьбе с фатой среди праздничных декораций. Это заставило поклонников заговорить о том, что сюжетная линия героев Суини и Элорди завершится бракосочетанием.

По данным СМИ, съемки третьего сезона стартовали в начале этого года. К своим ролям в проекте также вернулись Зендея, Хантер Шафер, Алекса Деми и другие. Кроме того, на экране шоу появятся новые актеры, среди которых Шэрон Стоун. Актриса призналась в одном из интервью, что для нее "большая честь быть частью "Эйфории".

В центре сюжета вновь окажутся герои, знакомые зрителям по первым двум сезонам. Однако между второй и третьей частью проекта пройдет несколько лет, поэтому персонажи уже закончат обучение в школе. Зендея призналась журналистам, что ей интересно посмотреть на повзрослевших героев.





Зендея актриса Я думаю, будет интересно познакомиться с героинями, окончившими школу. Я хочу посмотреть, как выглядит Ру на ее пути к трезвости, насколько хаотичным это может выглядеть.

По данным СМИ, продолжение проекта покажет скрытые чувства и страхи большинства героев, пытающихся понять, как должна строиться их жизнь после школы.

Смотреть с осторожностью

Фото: кадр из сериала "Эйфория"; режиссер - Сэм Левинсон; производство - HBO

Премьера первого сезона "Эйфории" состоялась 16 июня 2019 года на канале HBO. В центре сюжета – история девушки Ру, которая борется с наркотической зависимостью. Главную роль исполнила Зендея. Также проект рассказал о жизни одноклассников главной героини, сталкивающихся с различными проблемами, среди которых трудности в отношениях со сверстниками, родителями и вторыми половинками.

Работа над вторым сезоном "Эйфории" стартовала в 2020 году. Однако из-за пандемии COVID-19 съемки пришлось отложить. В итоге работа возобновилась в 2021-м, а премьера состоялась 9 января 2022-го.

На тот момент первая серия второй части сериала стала самым просматриваемым эпизодом за всю историю сервиса HBO Max. По данным СМИ, ее увидели около 2,4 миллиона зрителей на всех платформах. После выхода четвертого эпизода СМИ писали, что аудитория сериала увеличилась вдвое по сравнению с первым сезоном, а финальный эпизод второй части "Эйфории" посмотрели 6,6 миллиона человек, сделав проект вторым по популярности сериалом на канале HBO после "Игры престолов".

Продолжение "Эйфории" рассказало о жизни Ру и ее подруги Джулс, у которых появился новый друг по имени Эллиот. Сериал также показал, как развивалась жизнь других персонажей, с которыми знакома главная героиня.

После релиза второго сезона шоу Зендея опубликовала в личном блоге пост, в котором призвала поклонников отнестись к просмотру с осторожностью. По мнению актрисы, некоторые сцены сериала могут травмировать впечатлительных зрителей.





Зендея актриса Этот сезон, вероятно, даже в большей мере, чем предыдущий, глубоко эмоционален и посвящен темам, которые могут оказаться тяжелыми для просмотра. Пожалуйста, смотрите его лишь в том случае, если вам комфортно.

При этом Зендея отметила, что "Эйфорию" стоит смотреть только зрелым людям, которые могут быть уверены, что сериал не окажет на них негативное влияние.

На счету сериала и его актеров большое количество наград. Например, Зендея одержала победу на премии "Эмми" в категории "Лучшая женская роль" в 2020 и 2022 годах. А в 2023-м работа в "Эйфории" принесла актрисе первый в карьере "Золотой глобус". Также в 2022-м на премии MTV сериал получил награды в трех категориях: "Лучший актер или актриса ТВ-шоу" (Зендея), "ТВ-шоу года" и "Лучшая драка".