Вышел финальный трейлер сериала "Оно: Добро пожаловать в Дерри"

Стриминговый сервис HBO Max представил финальный трейлер нового сериала "Оно: Добро пожаловать в Дерри", ставшего приквелом фильмов "Оно" и "Оно 2". Премьера многосерийной картины состоится 26 октября 2025 года. Что известно о проекте – в материале Москвы 24.

Хоррор-сериал

Фото: кадр из сериала "Оно: Добро пожаловать в Дерри"; режиссеры – Джейсон Фукс, Брэд Кэйн; производство – HBO Max

Стриминговый сервис HBO Max представил на официальном YouTube-канале финальный трейлер хоррор-сериала "Оно: Добро пожаловать в Дерри". Проект станет приквелом фильмов "Оно" (2017) и "Оно 2" (2019). Премьера состоится 26 октября 2025 года.

В центре повествования "Оно: Добро пожаловать в Дерри" – компания подростков, живущих в Дерри в штате Мэн. Главные герои столкнутся с таинственными исчезновениями других жителей своего города и начнут собственное расследование. Зрителям предстоит узнать историю происхождения клоуна Пеннивайза и другие тайны.

Действие сериала происходит в 1962 году, за 27 лет до событий фильма "Оно", основанного на одноименном произведении писателя Стивена Кинга. Первый сезон состоит из девяти серий. При этом, по данным СМИ, еще до выхода проект было решено продлить на два сезона: вторая часть расскажет о событиях 1930-х годов, а третья будет посвящена началу XX века. В качестве режиссера и продюсера проекта выступил автор оригинальных фильмов Андрес Мускетти.





Андрес Мускетти режиссер, продюсер История основана на интерлюдиях из книги. Они по сути рассказывают про этапы исследования Майка Хэнлона. Представляют части этого исследования.

Другими продюсерами "Оно: Добро пожаловать в Дерри" стали Рой Ли, Дэвид Коутсворт и Билл Скарсгард, который также вернулся к роли клоуна Пеннивайза. Сценарий сериала написал Джейсон Фукс, ранее работавший над "Чудо-женщиной". Членами актерского состава стали Тейлор Пейдж, Джован Адепо, Мэделин Стоу и другие.

Съемки, начавшиеся в мае 2023 года, проходили в Канаде, сообщали СМИ. Основным местом стала столица страны – Торонто. Работа также велась в нескольких частях провинции Онтарио, например в портовом городе Гамильтон, улицы которого стали рабочими кварталами Дерри.

Отмечается, что Стивен Кинг остался в восторге от продолжения экранизации своего романа.

"Я взволнован тем, что история Дерри, самого населенного призраками города в штате Мэн, продолжается, и я рад, что Андрес Мускетти будет руководить пугающими празднествами вместе с мозговым центром, в который входит его талантливая сестра Барбара. Красные шарики повсюду!" – сказал писатель.

При этом Кинг отметил, что, вопреки всем слухам, он не имеет какого-либо отношения к процессу создания сериала.

Успешные предшественники

Фото: кадр из фильма "Оно"; режиссер – Андрес Мускетти; производство – киностудия Warner Bros.

Мировая премьера оригинального хоррор-фильма "Оно", ставшего второй экранизацией одноименного романа американского писателя Стивена Кинга после кинокартины 1986-го, состоялась в 2017 году. По данным СМИ, лента собрала в мировом прокате более 700 миллионов долларов, в то время как ее бюджет составил 35–40 миллионов долларов.

В центре сюжета – семь подростков, живущих в Дерри, которые столкнулись с существом по имени Пеннивайз, умеющим принимать различные облики. Он усиливает страхи своих жертв, из-за чего те сталкиваются с пугающими видениями. Вскоре дети понимают, что такое состояние провоцирует Оно. В актерский состав проекта вошли Джейден Мартелл, Финн Вулфхард, Джереми Рэй Тейлор, София Лиллис, Билл Скарсгард и другие.

Стивен Кинг признавался в одном из интервью, что был в восторге от экранизации своего романа. По словам писателя, он изначально ожидал, что фильм получится удачным, но он не был готов к тому, что результат будет "настолько хорош". Автор произведения отметил, что зрители будут сопереживать героям кинокартины.





Стивен Кинг писатель Это что-то новое, но в то же время это что-то знакомое, чему зрители будут сопереживать. Людям понравятся эти персонажи. Для меня всегда главное – это герои. Если вам понравился какой-то персонаж, если вам небезразлична его судьба, то в этом случае страх будет. Я уверен, что моим поклонникам понравится этот фильм. Думаю, что некоторые из них пойдут в кинотеатр еще два или три раза.

Критики также высоко оценили фильм. По итогам отзывов на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes первая часть "Оно" получила 85% положительных отзывов. На счету экранизации "Оно" премия канала MTV за "Лучший актерский состав" и победа в категории "Лучший фильм ужасов" на Golden Trailer Awards.

Продолжение проекта под названием "Оно 2" вышло на экраны ровно через два года после релиза первой картины. По данным СМИ, вторая часть собрала в мировом прокате более 473 миллионов долларов в то время как ее бюджет составил 79 миллионов долларов.

Действия фильма разворачиваются спустя 27 лет после событий первой части. На экране рассказываются истории повзрослевших главных героев. Несмотря на то что персонажи уже покинули Дерри, им вновь предстоит столкнуться с Пеннивайзом.

"У каждого своя жизнь. Однако неожиданно их спокойное существование нарушает странный телефонный звонок, который заставляет их вновь собраться вместе", – указали в аннотации.

Однако "Оно 2" было встречено критиками и зрителями менее тепло: на Rotten Tomatoes фильму удалось получить только 62% положительных отзывов. Например, критик Питер Дебрюж назвал трехчасовой фильм затянутым, передавало издание Variety. По мнению автора отзыва, создатели шоу чрезмерно "увлеклись" флэшбеками, при просмотре которых не получилось искренне переживать за главных героев.