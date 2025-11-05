Телеведущий Николаев будет похоронен на Троекуровском кладбище

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Телеведущего Юрия Николаева похоронят 8 ноября на Троекуровском кладбище в Москве, заявили ТАСС в семье народного артиста России.

"Прощание и похороны будут в субботу в 13:00", – уточнила собеседница агентства.

Николаев скончался 4 ноября на 77-м году жизни. Зрителям он запомнился как ведущий программ "Утренняя почта", "Голубой огонек", "Песня года", а также "Спокойной ночи, малыши!".

Владимир Путин выразил соболезнования родственникам Николаева. Президент назвал его замечательным телеведущим и актером, талантливым и отзывчивым человеком. По его словам, артист сделал многое для творческого воспитания молодежи.