Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 21:32

Шоу-бизнес

Алла Пугачева выразила сожаление из-за смерти телеведущего Юрия Николаева

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певица Алла Пугачева выразила сожаление из-за смерти телеведущего Юрия Николаева. Пост она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Куда все уходят? Куда?" – задалась вопросом артистка.

О смерти Николаева стало известно 4 ноября. Ему было 76 лет. Зрителям он запомнился как ведущий программ "Утренняя почта", "Голубой огонек", "Песня года", а также "Спокойной ночи, малыши!".

Церемония прощания и похороны запланированы на 8 ноября на Троекуровском кладбище в Москве.

Сожаление по поводу кончины телеведущего высказал и Владимир Путин. Президент назвал его замечательным телеведущим и актером, талантливым и отзывчивым человеком. По его словам, артист сделал многое для творческого воспитания молодежи.

Скончался телеведущий Юрий Николаев

Читайте также


утратышоу-бизнес

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика