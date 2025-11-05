Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певица Алла Пугачева выразила сожаление из-за смерти телеведущего Юрия Николаева. Пост она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Куда все уходят? Куда?" – задалась вопросом артистка.

О смерти Николаева стало известно 4 ноября. Ему было 76 лет. Зрителям он запомнился как ведущий программ "Утренняя почта", "Голубой огонек", "Песня года", а также "Спокойной ночи, малыши!".

Церемония прощания и похороны запланированы на 8 ноября на Троекуровском кладбище в Москве.

Сожаление по поводу кончины телеведущего высказал и Владимир Путин. Президент назвал его замечательным телеведущим и актером, талантливым и отзывчивым человеком. По его словам, артист сделал многое для творческого воспитания молодежи.

