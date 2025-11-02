График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

02 ноября, 15:58

Общество

Фотохудожник Игорь Пальмин умер в возрасте 92 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Фотохудожник Игорь Пальмин скончался в возрасте 92 лет, сообщила ТАСС его вдова Светлана.

Она уточнила, что супруг умер утром 2 ноября. Похороны пройдут 6-го числа на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье.

Пальмин родился 7 января 1933 года в Сталинграде (ныне – Волгоград). В 1955-м он завершил обучение на геологическом факультете Воронежского государственного университета, а до 1964-го учился на операторском факультете ВГИКа.

Фотохудожник работал на телевидении, в Лаборатории научно-прикладной фотографии и кинематографии Академии наук СССР, а также в нескольких издательствах и Пушкинском музее.

В 2003 году Пальмин получил Государственную премию в области литературы и искусства за книги "Русский модерн" и "Русский неоклассицизм".

