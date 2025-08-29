Умер режиссер Игорь Николаев

Фото: Официальный сайт Игоря Калинаускаса

Режиссер Игорь Калинаускас, который известен под псевдонимом Николаев, скончался на 82-м году жизни, сообщается на его сайте.

Мужчина умер 25 августа. Известно, что Калинаускас на протяжении долгого времени боролся с тяжелой болезнью. В последнее время он находился в больнице. При этом точные причины смерти пока не установлены.

Прощание с режиссером прошло в Москве 28 августа. После этого его тело было кремировано.

Калинаускас учился в Щукинском училище. В период с 1970 по 1984 год он работал в театрах Калуги, Санкт-Петербурга, Вильнюса, Минска и других. В общей сложности режиссер поставил 69 спектаклей.

Кроме того, Калинаускас был философом и ученым. Его книги выпускались как в России, так и за границей. Он также работал в качестве психолога с теми, кто занимался устранением аварии на Чернобыльской АЭС, и со спортсменами сборной СССР по легкой атлетике.

Вместе с тем Калинаускас был художником и имел звание почетного члена Академии художеств. Его работы были представлены в Италии, Словакии, Чехии, США, а также в Санкт-Петербурге и Москве. Помимо этого, он являлся участником музыкального дуэта "Зикр".

В 2017 году Калинаускас открыл свою студию в Москве, чтобы презентовать проект-спектакль "Игра в Золушку" по пьесе Пауля-Ээрика Руммо. Затем он снял фильм-спектакль "Свеча".

