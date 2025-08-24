Кинорежиссер Валерий Усков умер на 93-м году жизни

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Сергей Иванов

Народный артист РСФСР, кинорежиссер Валерий Усков скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале Союза кинематографистов России.

"Приносим соболезнования родным и близким Валерия Ивановича", – говорится в сообщении.

Усков родился 22 апреля 1933 года в Свердловске. В 1955-м он окончил факультет журналистики Уральского госуниверситета имени А. М. Горького. Свою карьеру в качестве редактора и ассистента режиссера он начал на Свердловской киностудии.

С 1959 года Усков занял должность режиссера Свердловской студии телевидения, Свердловской киностудии и ЦСДФ, а с 1964-го работал на киностудии "Мосфильм".

В соавторстве с режиссером Владимиром Краснопольским Усков создал такие фильмы и сериалы, как "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Таежный десант", "Стюардесса", "Времена года", "Неподсуден", "Отец и сын", "Соучастие в убийстве" и другие.

В разные годы был удостоен Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола. Он также получил ордена Почета и "За заслуги перед Отечеством" (IV и III степени).