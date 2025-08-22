Умер исполнитель "Фантазера" Ярослав Евдокимов

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Заслуженный артист России, народный артист Белорусского ССР Ярослав Евдокимов скончался в возрасте 78 лет, сообщила РИА Новости директор артиста Наталья Тарабан.

Певец умер утром 22 августа. Вдова исполнителя Ирина Крапивницкая отметила, что причиной стал рак легких.

"Это случилось неожиданно, несколько часов назад. Полтора года Ярослав болел раком легких", – передает ТАСС слова женщины.

Евдокимов родился 22 ноября 1946 года в городе Ровно. Большая часть его жизни и становление артистом прошло в Белоруссии. В 1975 году он прошел прослушивание в белорусской филармонии, куда его взяли солистом-вокалистом, несмотря на отсутствие музыкального образования.

Позже он прошел обучение в Минском музыкальном училище имени Глинки, параллельно с этим выступая с Ансамблем песни и танца Белорусского военного округа, а также в качестве солиста Гостелерадио БССР.

В 1980 году музыкант принял участие в правительственном концерте, который посетил секретарь ЦК компартии Белоруссии Петр Машеров. Он присвоил Евдокимову звание заслуженного артиста БССР.

В 1985 году Евдокимов выступил на фестивале "Песня – 85", где спел "Майский вальс" авторства Михаила Ясеня и Игоря Лученка. Его исполнение было признано каноническим. Евдокимов также выступал в передачах "С песней по жизни", программе "Споемте, друзья!", был ведущим передачи "Шире круг". Голос артиста звучал в программах Всесоюзного радио.

Исполнитель также гастролировал за рубежом, например, в Италии, Греции, Германии и других странах. Он представлял белорусское искусство в Исландии и на Международном фольклорном фестивале в Париже. Одна из французских газет назвала его исполнение народных песен "супербаритоном".

В 1987 году он стал Народным артистом Белоруссии, а в 1989 году появилась песня "Фантазер", ставшая визитной карточкой Евдокимова. Впервые он исполнил ее на фестивале "Песня – 89". В начале 2020-х "Фантазер" пережил вторую волну популярности, Евдокимов стал активно давать концерты и гастролировать.