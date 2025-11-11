Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 06:40

Культура

"Моя Москва": Георгий Мартиросьян. Часть 2

"Моя Москва": Георгий Мартиросьян. Часть 2

"Интервью": Леонид Громов – о том, почему классические спектакли нравятся зрителям

"Моя Москва": Георгий Мартиросьян. Часть 1

Турецкие сериалы привели к росту продаж восточных сладостей в России

Новый арт-объект открыли в центре "Сколково"

Москвичи и туристы могут бесплатно посетить музей-панораму "Бородинская битва"

Композитору Пахмутовой исполнилось 96 лет

Музей под открытым небом работает на Красной площади в Москве

Детский кукольный спектакль "Щелкунчик" показывают в театре "Точка Ру"

Монумент артисту Александру Ширвиндту установили на его могиле в Новодевичьем кладбище

Георгий Мартиросьян родился в Ростове-на-Дону и никогда не стремился в столицу, но когда появилось предложение попробовать себя в главном городе страны, отказываться все же не стал. Жизнь в Москве не была простой, но артист признается, что все его мечты сбылись.

Во время прогулки по Тверскому району Мартиросьян вспомнит, какую роль в его судьбе сыграл Александр Абдулов, расскажет, как встреча с Татьяной Васильевой изменила его жизнь, и откроет другие секреты своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

Читайте также
Программа: Моя Москва
культурагородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика