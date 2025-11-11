"Моя Москва": Георгий Мартиросьян. Часть 2

Георгий Мартиросьян родился в Ростове-на-Дону и никогда не стремился в столицу, но когда появилось предложение попробовать себя в главном городе страны, отказываться все же не стал. Жизнь в Москве не была простой, но артист признается, что все его мечты сбылись.

Во время прогулки по Тверскому району Мартиросьян вспомнит, какую роль в его судьбе сыграл Александр Абдулов, расскажет, как встреча с Татьяной Васильевой изменила его жизнь, и откроет другие секреты своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".