Шедевры Шостаковича прозвучат в зале "Зарядье" в день рождения композитора

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В день рождения советского композитора Дмитрия Шостаковича 25 сентября в концертном зале "Зарядье" состоится концерт, на котором прозвучат произведения, играющие ключевую роль в его творчестве. Об этом сообщила пресс-служба зала "Зарядье".

Выступление пройдет под управлением пианиста Ивана Рудина, с участием Московского государственного симфонического оркестра и виолончелиста Александра Князева.

Концерт откроют "Диалоги с Шостаковичем", которые создал недавно умерший композитор Родион Щедрин по заказу дирижера Мариса Янсонса и Питтсбургского оркестра.

Одним из центральных произведений станет "Концерт № 1" для виолончели с оркестром ми-бемоль мажор Шостаковича, посвященный заслуженному артисту РСФСР Мстиславу Ростроповичу. Это произведение исполнит один из самых ярких и харизматичных виолончелистов современности Александр Князев.

"Думаю, почти все виолончелисты мира в XX веке находились под воздействием магии исполнительского дара Мстислава Ростроповича, и я, конечно, не являлся исключением. Концерты Шостаковича, которые были ему посвящены, Ростропович играл гениально", – поделился Князев.

По словам музыканта, ему удалось найти свой уникальный подход к исполнению этой музыки. Именно поиск собственного взгляда, несмотря на существующие традиции, должен быть главным принципом для каждого музыканта, добавил он.

Во втором отделении концерта будет исполнена одна из величайших симфоний XX века – "Симфония № 5 ре минор". Это произведение, созданное в тяжёлый период для композитора, стало его ответом на жесткую критику в статье "Сумбур вместо музыки", опубликованной в газете "Правда".

Премьера симфонии состоялась 21 ноября 1937 года в Большом зале Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского.

