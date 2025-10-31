Форма поиска по сайту

31 октября, 23:45

Культура

Спектакль "Свадьба Кречинского" показали в Театре сатиры

Спектакль "Свадьба Кречинского" показали в Театре сатиры

Спектакль "Свадьба Кречинского" показали на Основной сцене Театра сатиры. Режиссером-постановщиком выступил художественный руководитель учреждения Евгений Герасимов, а его сын Владимир создал сценографию спектакля.

По сюжету юная дочь богатого помещика влюбляется в заядлого картежника-афериста, обаятельного светского обольстителя. Его приняли в доме, несмотря на то, что отец девушки не в восторге от этого знакомства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья Крамарова

