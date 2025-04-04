04 апреля, 14:00Культура
"Вопрос спорный": общественники потребовали запретить турецкие сериалы в России
Турецкие сериалы потребовали запретить в РФ. С такой инициативой выступило движение "Ветераны России". Его председатель Ильдар Резяпов считает, что такое кино негативно влияет на демографию и подрывают семейные устои. По его словам, россиянки теряют интерес к соотечественникам, ожидая от них нереалистичного поведения, сформированного зарубежной кинопродукцией.
В программе "Вопрос спорный" мнениями поделились председатель движения "Россия православная" Михаил Иванов, балерина Анастасия Волочкова и продюсер турецкого СМИ Яна Баширова.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.