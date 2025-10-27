Фильм "Елки-12" выйдет в российский прокат 18 декабря

Кадр из фильма "Елки-12"; режиссер – Ольга Долматовская, Андрей Силкин, Борис Дергачев; производство – Bazelevs Production и Too Much Production

Новую часть кинофраншизы "Елки" покажут в российских кинотеатрах 18 декабря. Об этом сообщила пресс-служба дистрибьютора "НМГ Кинопрокат".

В Сети также появились тизер-трейлер и постер 12-й части франшизы.

Сюжет расскажет о девятилетнем Ване из Кирова. Узнав о расставании родителей, он поедет в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза помирить их. Папа и мама отправятся на поиски сына. На глазах зрителей будут разворачиваться и другие сюжетные линии.

Креативными продюсерами и авторами сценария выступили Жора Крыжовников и Петр Внуков, работавший над предыдущей частью кинофраншизы. По словам Крыжовникова, "Елки" уже можно считать символом Нового года.

"Теперь это часть культурного кода, без которого сложно представить праздник. Мы с командой стараемся сохранить эту теплоту и создать магию, объединяющую самых близких", – сказал он.

Проект продюсируют Тимур Асадов, Лала Рустамова, Ара Хачатрян, Мария Затуловская и Дмитрий Пачулия. В "Елках 12" появятся снимавшиеся в прошлых частях Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Андрей Рожков и Надежда Маркина. К ним присоединятся Дмитрий Журавлев, Маш Милаш (настоящее имя – Мария Камова. – Прим. ред.), Ольга Картункова, Андрей Максимов и другие артисты.

Ранее компании Warner Bros. и Legendary объявили о производстве сиквела к "Minecraft в кино". Продолжение выйдет в мировой прокат 23 июля 2027 года. Съемки возглавит режиссер оригинальной истории Джаред Хесс. Он напишет сценарий вместе с Крисом Галлеттой, который тоже уже работал над "Minecraft в кино". Актерский состав пока держится в секрете.

