Юлия Меньшова раскритиковала создателей сериала "Москва слезам не верит"

Сериал "Москва слезам не верит. Все только начинается" столкнулся со скандалом еще до выхода на экраны: актриса Юлия Меньшова рассказала в недавнем интервью о конфликте с создателями проекта. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Какой цинизм!"

Премьера сериала "Москва слезам не верит. Все только начинается" состоялась 4 сентября 2025 года в одном из онлайн-кинотеатров. Проект стал ремейком знаменитой советской ленты режиссера Владимира Меньшова.

Картина состоит из восьми серий и вдохновлена советским фильмом о любви, дружбе и поиске себя в большом городе. Автором идеи и режиссером стал Жора Крыжовников: он решил показать, как культовая история о сильных женщинах может выглядеть в наши дни. Вместо прямого продолжения постановщик создал самостоятельный сюжет с двумя временными линиями – начало 2000-х и наши дни. Как и оригинал, новая история рассказывает о трех подругах, которые приехали покорять Москву.

По данным сайта "Кинопоиск", рейтинг фильма оказался средним, его оценка составила 6,7. При этом, как выяснилось недавно, еще перед началом съемок создатели столкнулись со скандалом из-за использования названия. Актриса и дочь режиссера Владимира Меньшова Юлия рассказала об этом журналисту и блогеру Карену Адамяну в свежем выпуске его шоу.

Она отметила, что узнала о проекте случайно от коллег, а затем режиссер Жора Крыжовников и продюсер вышли с ней на связь. Актриса рассказала, что одобрила идею переосмысления сюжета фильма, который снял ее отец, но выступила против использования названия "Москва слезам не верит".





Юлия Меньшова актриса Я говорю: круто! Жора Крыжовников – очень талантливый режиссер. Так же считал мой папа. Но называть свой новый сериал "Москва слезам не верит" невозможно. Это слава только одного человека – Владимира Меньшова. <…> Я тот наследник, который стоит на страже чести, достоинства и памяти своего отца, а не зарабатывает на нем. Название "Москва слезам не верит" принадлежит фильму отца и никому другому.

По словам актрисы, в переговорах участвовал и режиссер Федор Бондарчук, но и он не смог переубедить Юлию. Далее представители дистрибьютора заявили Меньшовой, что использование названия советского фильма – коммерческий вопрос, а если случится конфликт, то, по их мнению, "черный пиар – тоже пиар".

Создатели обосновали использование оригинального названия тем, что проект снят по первоначальному сценарию Валентина Черных, в котором нет диалогов, придуманных Меньшовым. Кроме того, разработчики сериала добавили, что у фразы "Москва слезам не верит" нет конкретного автора, поскольку она является поговоркой.

"Это правда поговорка. У нее нет авторства. Но какой цинизм!" – возмутилась Юлия.

В свою очередь, заслуженная артистка России Людмила Поргина также заявляла, что не будет смотреть ремейк , сообщает News.ru. При этом вдова актера Николая Караченцова критически оценила современное кино в целом.

"Сегодняшний отечественный кинематограф меня ничем не удивляет. Сейчас показывают ремейк фильма "Москва слезам не верит". Я не могу это смотреть", – сказала Поргина.

В сентябре прошлого года актриса Раиса Рязанова, которая сыграла Тосю в оригинальном фильме, тоже раскритиковала идею переосмыслить сюжет советской картины.

"Много чего пересняли, даже до фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" добрались с Андреем Мягковым. И что получилось? Смотрят? Вспоминают? Нет. И эту картину, если она, не дай бог, выйдет, будут сравнивать, и не в пользу новой, поверьте мне. Это против зрителей преступление. Как они этого не понимают, даже не режиссер, а те, кто это разрешает?" – заявила тогда народная артистка РФ.

Успех оригинального фильма

Фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит"; режиссер – Владимир Меньшов; производство – киностудия Мосфильм

В 1977 году среди драматургов Союза кинематографистов СССР провели закрытый конкурс на лучший сценарий о Москве. Победителем стал сценарий Валентина Черных – повесть о жизни трех провинциальных девушек в столице. Автор утверждал, что героини списаны с реальных людей.

Черных предлагал материал нескольким режиссерам, но получал отказы. Владимир Меньшов, к тому времени снявший на "Мосфильме" только "Розыгрыш", сначала тоже не одобрил сценарий, но позже передумал. Его привлек нестандартный прием в середине повести – сцена, где одна из героинь заводит будильник и просыпается "спустя двадцать лет". Однако перед экранизацией Меньшов существенно переработал текст и добавил новые сюжетные линии.

Фильм вышел в широкий прокат 11 февраля 1980 года и за первый год собрал в СССР, по разным оценкам, от 84,4 до 90 миллионов зрителей, что сделало его вторым по популярности в истории советского кинопроката после "Пиратов XX века" (1980). Картина также имела успех и за рубежом: в США она заработала около 2,5 миллиона долларов (примерно 198 миллионов рублей по нынешнему курсу).

31 марта 1981 года "Москва слезам не верит" получила премию "Оскар" Американской киноакадемии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".