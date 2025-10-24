Спектакль "Вождь краснокожих" представили на сцене Московского детского театра эстрады. Музыкальная комедия по рассказу О. Генри рассказывает историю похищения мальчика Джонни и превращения его в "вождя краснокожих".

Сюжет дополнен семейной драмой и темой безусловной материнской любви. Режиссер Олег Гончаров назвал главного героя Пола "двигателем сценарного движения", а художественный руководитель театра Валентин Овсянников подчеркнул задачу спектакля – напомнить зрителям, что "ребенок не может быть никому не нужен".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.