Спектакль "Вождь краснокожих" представили на сцене Московского детского театра эстрады
Спектакль "Вождь краснокожих" представили на сцене Московского детского театра эстрады. Музыкальная комедия по рассказу О. Генри рассказывает историю похищения мальчика Джонни и превращения его в "вождя краснокожих".
Сюжет дополнен семейной драмой и темой безусловной материнской любви. Режиссер Олег Гончаров назвал главного героя Пола "двигателем сценарного движения", а художественный руководитель театра Валентин Овсянников подчеркнул задачу спектакля – напомнить зрителям, что "ребенок не может быть никому не нужен".
