21 октября, 14:23Культура
Театр на Малой Ордынке закроется на ремонт в 2026 году
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Театр на Малой Ордынке в Москве планируют закрыть на капитальный ремонт с мая по октябрь 2026 года. Об этом сообщил худрук театра Эдуард Бояков на пресс-конференции, которая проходит в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия".
"Мы должны умудриться за пять месяцев сделать небольшой, но капитальный ремонт театра", – отметил Бояков.
Боякова стал художественным руководителем Театра на Малой Ордынке 3 октября. До этого должность худрука занимал Евгений Герасимов. Бояков имеет более 30 лет опыта руководства различными театральными проектами, а также успешно ставит спектакли на серьезные исторические темы.
Назначение Боякова худруком получило поддержку со стороны деятелей культуры. Народный артист России Дмитрий Певцов назвал это решение стратегически правильным, а актриса Екатерина Гусева охарактеризовала его как замечательного режиссера театра и кино.