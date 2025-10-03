Актер Дмитрий Певцов заявил, что рад назначению Эдуарда Боякова

Фото: ТАСС/Юлия Морозова

Назначение Эдуарда Боякова художественным руководителем Театра на Малой Ордынке получило поддержку со стороны деятелей культуры. Народный артист России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов назвал это решение стратегически правильным, передает Агентство "Москва".

"Не могу не поделиться радостью от назначения Эдуарда Боякова на должность худрука Театра на Малой Ордынке. И вообще хочу сказать, что изменения в департаменте культуры с приходом нового начальника начались к лучшему. Это связано, конечно, и с театром "Ленком", и вот сейчас еще одно хорошее и правильное назначение в театре – бывшем "Театре Луны". Мне кажется, это дальновидно; мне кажется, это стратегически правильно", – поделился Певцов.

По словам артиста, Бояков обладает необходимыми качествами для руководства театром. Он охарактеризовал его как человека, который умеет строить репертуарный театр и знает, что такое репертуарная политика.

"Откровенно скажу: Москве не хватает настоящих, профессиональных, высокохудожественных и политически правильно ориентированных художественных руководителей. Бояков – это верное решение", – отметил Певцов.

Бояков был назначен худруком Театра на Малой Ордынке 3 октября. Занимавший до этого времени должность Евгений Герасимов сосредоточится на общественной деятельности и стратегическом управлении Театром Сатиры.

После своего назначения Бояков заявил о планах создания серьезного репертуара в Театре. Он пообещал стараться действовать в том же русле, не нарушая того, что строилось.