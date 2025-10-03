Бояков заявил о планах создания серьезного репертуара в Театре на Малой Ордынке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Театр на Малой Ордынке много лет имеет свое лицо, зрителя и репертуар. При этом его можно продолжать развивать и создавать в нем новую творческую энергию, заявил новый худрук учреждения Эдуард Бояков.

"И я постараюсь действовать в этом русле, не нарушая того, что строилось, но и не забывая того, что театр – это всегда поиск, непрерывное движение и развитие. Речь идет о создании полноценного, серьезного репертуара, который в случае любого репертуарного театра является главным результатом", – цитирует его Агентство "Москва".

Новый худрук призвал не оценивать лицо театра только по отдельным успешным постановкам или количеству известных артистов на сцене. Он назвал театр цельностью, в которой детский репертуар сочетается со взрослым, классический с новаторским, а музыкальный с драматическим.

Бояков был назначен худруком Театра на Малой Ордынке 3 октября. Занимавший до этого времени должность Евгений Герасимов сосредоточится на общественной деятельности и стратегическом управлении Театром Сатиры.

В свою очередь, Бояков имеет более 30 лет опыта руководства различными театральными проектами. Он успешно ставит спектакли на серьезные исторические темы, но при этом активно работает с произведениями современных авторов.

