News.ru объявил о старте приема работ на II премию имени Никиты Цицаги

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

News.ru объявил о старте приема работ на II ежегодную журналистскую премию имени Никиты Цицаги "Взгляд сквозь сердце". К участию приглашаются авторы и творческие коллективы из российских СМИ.

Главный редактор News.ru Ольга Сабурова рассказала, что премия была учреждена, чтобы сохранить память о талантливом репортере и подчеркнуть благородную сторону профессии.

"Основная цель нашей профессии – не просто рассказывать истории, а доносить их до сердец людей. Никита обладал невероятным репортерским талантом, делал отличные тексты и фото, мог достучаться до любого читателя", – пояснила главред.

Конкурс принимает работы, в которых ключевые общественные события – от техногенных катастроф до военных конфликтов – раскрываются через личные истории людей, столкнувшихся с тяжелыми испытаниями. Материалы должны быть опубликованы в период с 20 октября 2024 года по 20 октября 2025 года.

Победитель, которого объявят до 31 декабря 2025 года, получит денежный приз в размере 300 тысяч рублей. Заявки на участие принимаются до 10 декабря.

В состав жюри вошли официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, член СПЧ Юлия Белехова, военкор "Комсомольской правды" Александр Коц, правозащитница Ева Меркачева, военкор ВГТРК Евгений Поддубный, главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова.

Премия создана в память корреспондента News.ru Никиты Цицаги, погибшего в июне 2024 года под Угледаром при подготовке репортажа о жизни монахов во время СВО.

