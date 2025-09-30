В СЗАО начался прием заявок на конкурс общественного признания "Достояние"

Фото: пресс-служба префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы

Начался прием заявок на 16-й ежегодный конкурс общественного признания "Достояние", созданный в 2010 году префектурой Северо-Западного административного округа (СЗАО) Москвы и Общественным советом при префекте СЗАО. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В 2025 году подготовили 6 номинаций, 2 из которых – "Защитники Отечества" и "Область будущего" – обновленные. Заявку на соискание премии можно подать до 2 ноября на сайте префектуры округа.

Основная цель проекта – выявить и публично поблагодарить самых активных и самоотверженных жителей, а также организации и инициативные группы, чьи действия принесли пользу СЗАО и России в целом.

Принять участие в конкурсе могут как отдельные жители, так и общественные объединения, учреждения и предприятия. Для этого нужно направить в оргкомитет социально значимый проект, реализованный в этом году. Торжественная церемония награждения победителей пройдет в конце декабря.

Номинация "Защитники Отечества" создана для героев Великой Отечественной войны и участников спецоперации на Украине. Здесь же отметят активистов, которые организовали сбор и отправку гумпомощи на фронт и в новые регионы.

Категория "Область будущего" подходит для инновационных стартапов, а также молодых лидеров, предложивших перспективные идеи развития СЗАО.

Проекты по патриотическому воспитанию молодого поколения, передаче духовно-нравственных ценностей отметят в категории "Диалог поколений", а работников образования, здравоохранения, культуры и соцзащиты – в номинации "Служение людям".

Для вносящих вклад в обеспечение правопорядка и безопасности граждан предусмотрена категория "Безопасный округ". Номинация "Мой район" подойдет для проектов по благоустройству, развитию местного самоуправления и созданию комфортной городской среды.

В жюри "Достояния" войдут заместители префекта, депутаты Госдумы и Мосгордумы, среди которых – олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева и космонавт-испытатель Антон Шкаплеров.

Одним из победителей конкурса прошлых лет стал директор центра военно-патриотического воспитания "Вершина" Иван Бондюков. Он посвятил себя воспитанию молодежи. Под его руководством свыше 200 детей уже совершили свой первый прыжок с парашютом.

Другим победителем оказался председатель совета благотворительного фонда "Долголетие" Владимир Кавалеров. Он координирует поддержку военных и их близких в Москве и Подмосковье.

Между тем в столице проходит финал московского чемпионата профмастерства "Абилимпикс-2025". Завершится он 3 октября. В нем участвуют 917 юных профессионалов и опытных специалистов, лучшие из которых представят Москву на национальном чемпионате.