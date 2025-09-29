Стартовал финал столичного чемпионата "Абилимпикс-2025"

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В столице начался финал московского чемпионата профессионального мастерства "Абилимпикс-2025". Он будет проходить на 15 городских площадках до 3 октября, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что москвичи с особенностями здоровья при поддержке Москвы могут успешно реализовать себя и найти работу. "Абилимпикс" – одна из площадок для приобретения востребованных навыков, развития в выбранной сфере и трудоустройства в ведущие столичные компании.

Вице-мэр отметила, что в финале региональных соревнований в 2025 году поучаствуют 917 юных профессионалов и опытных специалистов. Лучшие из них представят столицу на национальном чемпионате "Абилимпикс", который пройдет с 30 октября по 2 ноября.

"Московская команда каждый год подтверждает звание самой сильной в стране, становясь лидером в общем медальном зачете среди всех регионов России", – цитирует Ракову Агентство "Москва".

Заммэра уточнила, что всего на московском чемпионате представлено 65 компетенций в разных сферах. Участники покажут мастерство в сварочных технологиях, столярном деле, информационных технологиях, поварском искусстве и других. В свою очередь, ветераны СВО продемонстрируют навыки в управлении БПЛА, фотосъемке и ресторанном сервисе.

В этом году в программу соревнований добавили новые направления. Среди них – лазерные и блокчейн-технологии, а также администрирование Astra Linux.

Конкурсанты соревнуются в трех возрастных группах: школьники, студенты и взрослые специалисты. Самой юной участнице 14 лет, она выступает в бьюти-компетенции. Возраст наиболее опытной конкурсантки составляет 76 лет. Она покажет свое мастерство в выпечке хлебобулочных изделий.

Оценивать навыки участников будут 325 экспертов и работодателей, многие из которых – представители ведущих московских компаний. Партнерами чемпионата стали свыше 200 предприятий и организаций столицы.

Московский этап "Абилимпикса" будет проходить в колледжах, Центре социальной интеграции Дианы Гурцкой и Международном центре подготовки и развития массажистов. В рамках чемпионата также пройдет "Фестиваль возможностей" – конкурс по профмастерству среди людей с тяжелыми и множественными нарушениями развития.

На фестивале выступят около 100 жителей соцдомов, воспитанников реабилитационных центров и коррекционных школ, которые покажут свои навыки в декорировании, работе по дереву, а также кулинарии.

Ранее Владимир Путин отметил особый вклад движения "Абилимпикс" в создание доступной среды для граждан с ограниченными возможностями здоровья. По словам президента, за прошедшее десятилетие движение завоевало признание в России и авторитет у экспертов и работодателей.

Участие в востребованных проектах помогло россиянам начать свой профессиональный путь, получить новые навыки и компетенции, указал он.