Телеканал Москва 24 стал призером премии имени Эдуарда Сагалаева "Герой нашего времени"

Фото: пресс-служба "Москва Медиа"

Телеканал Москва 24 стал призером премии социально значимых телепрограмм и телефильмов имени Эдуарда Сагалаева "Герой нашего времени".

Церемония награждения состоялась в Московском международном доме музыки (ММДМ) 16 октября. Номинации конкурса, которые определяет организационный комитет, меняются каждый год с учетом актуальных проблем современности.

В частности, телеканал Москва 24 одержал победу в номинации "Лучшая развлекательная программа", представив проект "Долголетие шоу" (производитель – ООО "Родина", телеканал-вещатель – Москва 24).

Программа создавалась телеканалом совместно с проектом "Московское долголетие" с целью продемонстрировать, что жизнь после выхода на пенсию не заканчивается. "Долголетие шоу" стало реалити о трансформации, где акцент делается не на изменении внешности, а на внутренних переменах. Проект вдохновляет зрителей на то, что с началом пенсии можно начать новую жизнь, реализовывать мечты, учиться новому, а также делиться опытом и знаниями.

Ведущий проекта Станислав Кулик подчеркнул важность шоу. По его словам, реалити направлено на разрушение стереотипов о том, что к пенсионному возрасту уже все достигнуто и впереди ничего нет.

"Команда телеканала Москва 24 вместе с "Московским долголетием" показывают людям, что активно и интересно можно жить и после 55. Просто надо сделать первый шаг и не бояться перемен", – добавил Кулик.

Всего в конкурсе приняли участие более 100 федеральных и региональных телеканалов и онлайн-кинотеатров из разных регионов России. Они подали 263 заявки в 10 номинаций.

Организатором премии выступила Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ) при финансовой поддержке Минцифры России и Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

Ранее телеканал Москва 24 победил в номинации "Новости и бизнес" национальной премии в сфере цифрового телевидения "Большая цифра". Кроме того, проект "Долголетие шоу" был удостоен награды в категории "Программа о хобби и увлечениях", а проект "Это Москва. Дома, в которых мы живем" – в номинации "Документально-познавательная телепрограмма".

