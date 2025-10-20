Московские пенсионеры стали примером активного долголетия

Московские пенсионеры отличаются активностью, которая может стать примером для более молодых жителей города. Кроме того, для многих "серебряный возраст" становится стартом для новой трудовой деятельности.

Одна из женщин, например, уже более 10 лет работает в ресторане быстрого питания и не думает о пенсии в свои 76 лет. Другой мужчина, бывший военный, устроился в пункт выдачи товаров, а также занимается бегом. Постоянные посетители не верят, что ему скоро 69.

