20 октября, 05:29Общество
Москвичей предупредили о тумане с видимостью до 100–500 метров
Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок
Туман с видимостью 100–500 метров ожидается в Москве и Подмосковье утром понедельника, 20 октября. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.
По информации ведомства, туман в регионе сохранится до 10:00.
Водителям рекомендовали включать противотуманные фары, соблюдать увеличенную дистанцию и избегать резких маневров на дорогах. Пешеходам – быть особенно внимательными при переходе дороги, по возможности использовать на одежде светоотражающие элементы.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей столицы, что на этой неделе в городе прогнозируются дожди. Дневная температура будет колебаться в пределах от 4 до 7 градусов, а ночная – между 2 и 5. При этом уже к выходным воздух прогреется до 6– 9 градусов.
