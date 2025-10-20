Москвичей предупредили о тумане с видимостью до 100–500 метров

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Туман с видимостью 100–500 метров ожидается в Москве и Подмосковье утром понедельника, 20 октября. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.

По информации ведомства, туман в регионе сохранится до 10:00.

Водителям рекомендовали включать противотуманные фары, соблюдать увеличенную дистанцию и избегать резких маневров на дорогах. Пешеходам – быть особенно внимательными при переходе дороги, по возможности использовать на одежде светоотражающие элементы.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей столицы, что на этой неделе в городе прогнозируются дожди. Дневная температура будет колебаться в пределах от 4 до 7 градусов, а ночная – между 2 и 5. При этом уже к выходным воздух прогреется до 6– 9 градусов.

