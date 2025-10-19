Москвичей предупредили о дождях на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ненастная погода и дожди прогнозируются в Москве на следующей неделе, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, дневная температура будет колебаться в пределах от 4 до 7 градусов, а ночная – между 2 и 5. Однако к выходным воздух прогреется до 6– 9 градусов, указал метеоролог.

Тишковец также отметил, что температура в среднем будет близка к климатической норме октября, с небольшим превышением.

Ранее Тишковец призвал не ждать заморозков, снега и гололедицы в столице в ближайшие 10 дней. Метеоролог также назвал преждевременным смену летней резины автомобилей на зимнюю.

Между тем погода в России начала переходить в зимний режим. В стране не осталось регионов, где было бы тепло. В настоящее время наступил период предзимья, который, как правило, приходит в середине октября и продолжается до 15–20 декабря.