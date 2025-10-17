Всплеск тепла прогнозируется в Москве в конце октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Всплеск тепла ожидается в Москве в конце октября, когда температура может подняться до 12 градусов. Об этом RT сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Туман и серость в столице продлятся до понедельника (20 октября. – Прим. ред.) включительно. Температурный фон за счет облачной погоды не будет низким. Ночные температуры в Москве около плюс 2–5 градусов, а дневные – плюс 5–8 градусов", – сказал эксперт.

По словам синоптика, с 21 по 24 октября в Москве ночью будет около 0 градусов, а днем – в пределах от 5 до 7. При этом затем произойдет заметное повышение значений от 8 до 12 градусов.

В свою очередь, специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец призвал не ждать заморозков, снега и гололедицы в столице в ближайшие 10 дней. Метеоролог также назвал преждевременным смену летней резины автомобилей на зимнюю.

"Самое оптимальное решение на смену авторезины – финал октября, когда среднесуточная температура воздуха станет устойчиво ниже критериальных плюс 5 градусов", – цитирует синоптика РИА Новости.

По данным ведущего специалисты информационного агентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, с начала месяца в городе выпало уже более половины нормы осадков. Их количество в виде дождя достигло 37,8 миллиметра.

"Первая половина октября 2025 года в Москве практически не отошла от стандарта. Погоду формировали атлантические циклоны, тепла и влаги они принесли в количестве, близкой к норме. Так, за первую половину месяца средняя температура воздуха в Москве, на ВДНХ, составила плюс 8,4 градуса, что на 1,2 градуса выше нормы", – написала метеоролог в своем телеграм-канале.

Позднякова подчеркнула, что до конца октября в Москве не будет значительного понижения температуры.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что дожди в столице будут идти до 20 октября включительно. По данным синоптика, дневная температура в эти дни не превысит 5–7 градусов. При этом он отметил, что заморозков в Подмосковье не ожидается до конца этой недели. Они вернутся только в начале третьей декады октября.

