Синоптик Ильин: 18 октября температура в столичном регионе поднимется до 11 градусов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Днем в субботу, 18 октября, температура в столичном регионе поднимется до 11 градусов. Об этом сообщил RT синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Метеоролог рассказал, что в ночь на 16 октября в Подмосковье прогнозируются небольшие осадки. При этом столбик термометра упадет до минус 1 градуса, а днем поднимется до плюс 7 градусов. В Москве, по словам Ильина, дождей не будет.

На следующий день в столичный регион придет атмосферный фронт, в связи с чем ожидается облачная погода с небольшими осадками.

"Ночные минимумы поднимутся подальше от нуля – до 3– 5 градусов. А днем в пятницу, 17 октября, потеплеет до 8–10 градусов, то есть будет несколько выше климатической нормы", – заявил синоптик.

В ночь на субботу, 18 октября, воздух в столичном регионе прогреется до 7 градусов, а днем – до 11 градусов. После этого, как сообщил Ильин, вновь наступит похолодание. В частности, ночью в воскресенье, 19-го числа, температура не поднимется выше 5 градусов, а днем столбик термометра не покажет больше 8 градусов.

Также метеоролог рассказал, что перспектив ухода в стабильные минусовые температурные значения по ночам пока нет. Он предупредил, что в регионе могут фиксироваться слабые заморозки. Однако, по его словам, постоянных морозов до конца октября ждать не стоит.

Ранее сообщалось, что в Москве наступил период глубокой осени, который продлится как минимум до 28 октября.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд уточнял, что погода в России начала переходить в зимний режим, так как в стране не осталось регионов, где было бы тепло. Период предзимья, по его словам, продлится до 15–20 декабря.