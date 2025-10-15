Синоптик Вильфанд: погода переходит в зимний режим, тепла в этом году больше не будет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Погода в России переходит в зимний режим. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что к настоящему моменту в стране не осталось регионов, где было бы тепло. По его данным, лишь на юге европейской территории РФ в послеполуденные часы столбик термометра поднимается до 16–18 градусов. Вильфанд уточнил, что речь идет про Крым и Краснодарский край.

Кроме того, Приморский край был единственным регионом, где до текущего момента фиксировалось 15–18 градусов тепла. Однако в ближайшие дни похолодает и в этом субъекте России.

В связи с этим метеоролог заявил о наступлении периода предзимья, который, как правило, приходит в середине октября и продолжается до 15–20 декабря.

"Это как бы подготовка к зимней циркуляции, к зимнему режиму", – пояснил Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщал, что во второй половине недели в Московском регионе ожидаются заморозки.

По словам синоптика, устойчивого снежного покрова в ближайшее время ждать не стоит – он сформируется не раньше второй половины ноября. В настоящее время в Московском регионе наблюдается период дождей, который сохранится до 16 октября.