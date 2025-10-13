Заморозки в Москве ожидаются во второй половине недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Московском регионе ожидаются заморозки во второй половине недели. Об этом рассказал в беседе с "Радио 1" руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Синоптик отметил, что 13 октября в столице и области прошли сильные дожди.

"Он (дождь. – Прим. ред.) будет приниматься еще во вторник и в среду (14 и 15 октября. – Прим. ред.). Но самые сильные осадки были сегодня ночью. Снег отмечался в некоторых регионах. Наступила вполне октябрьская погода", – сказал Шувалов.

Эксперт уточнил, что устойчивого снежного покрова в ближайшее время ждать не стоит – он сформируется не раньше второй половины ноября. В настоящее время в Московском регионе наблюдается период дождей, который точно сохранится до 16 октября.

Во второй половине недели возможны заморозки. Температура днем составит 4–6 градусов тепла, к выходным возможно повышение до 10 градусов. Возможно, в субботу, 18 октября, будет хорошая и теплая погода. В воскресенье, 19 октября, ожидается очередной циклон с дождями и умеренным похолоданием.

Ранее сообщалось, что метеостанции в Подмосковье и ТиНАО 13 октября зафиксировали первый в сезоне снег. Также его заметили в Смоленской, Калужской и Ярославской областях. Кроме того, всего за прошедшие сутки в столичном регионе выпало более трети от месячной нормы осадков.