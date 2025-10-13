Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал жителям Москвы пересесть на общественный транспорт из-за дождя 13 октября, передает пресс-служба столичного Дептранса.

По прогнозам синоптиков, непогода задержится в городе на весь день. Автомобилистам посоветовали не отвлекаться на телефон во время движения, избегать резких маневров и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

"За ситуацией на дороге круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД", – добавили в ведомстве.

В Москве 13 октября также местами ожидается мокрый снег. Днем температура воздуха окажется в пределах 4–6 градусов, по области – 2–7 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, а атмосферное давление установится на отметке 735 миллиметров ртутного столба. Ночью температура в столице может понизиться до 3 градусов, в Подмосковье – до 0 градусов.