Облачная погода с дождем ожидается в Москве 13 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с дождем прогнозируется в Москве в понедельник, 13 октября. По области местами ожидается мокрый снег, сообщил Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах 4–6 градусов тепла, по области – от 2 до 7 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до плюс 3 градусов, а в Подмосковье – до нуля градусов.

Устойчивое похолодание с ежедневными морозами установится в Москве после 15 ноября. Синоптики также предполагают, что снега в предстоящую зиму выпадет больше, чем в прошлую.

Вероятность 25-градусных морозов предстоящей зимой в Москве оценивается в 14%. При этом высота снега в конце осени – начале декабря составит 3–8 сантиметров, а в первый месяц зимы увеличится до 10–20 сантиметров.