Синоптик Ильин: похолодание с ежедневными морозами придет в столицу после 15 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Наиболее устойчивое похолодание с ежедневными морозами установится в Москве после 15 ноября, заявил в беседе с Москвой 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"Если в этот период будет идти снег, он станет накапливаться, и снежный покров начнет формироваться. А наиболее устойчивым он станет в начале декабря или в первой декаде декабря", – рассказал специалист.

Он также предположил, что снега в предстоящую зиму выпадет больше, чем в прошлую.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец оценил в 14% вероятность 25-градусных морозов зимой 2025–2026 годов. Он согласился с долгосрочными прогнозами своих коллег, согласно которым ближайший холодный сезон в стране, за исключением отдельных регионов, с вероятностью 70% будет на 1–4 градуса теплее нормы.