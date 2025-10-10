Метеорологическая зима придет в Москву во второй половине ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Метеорологическая зима наступит в Москве во второй половине ноября. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Во второй половине ноября с устойчивым формированием снежного покрова в конце календарной осени – начале декабря высотой 3–8 сантиметров с последующим ростом сугробов в первом месяце зимы 10–20 сантиметров", – отметил Тишковец.

Синоптик добавил, что в целом прогноз на зиму в столице представляется как немного мягкий и несуровый. Например, по словам синоптика, средняя ночная температура воздуха может достигать минус 8–13 градусов, а дневная – минус 2–7.

"Но, конечно, с периодическими волнами тепла и холода и нормальными сугробами высотой до 30–40 сантиметров", – заключил Тишковец.

При этом первый снег в Москве ожидается уже 14–15 октября. В начале следующей недели прогнозируется низкое атмосферное давление, которое будет на 10 единиц ниже нормы.

Однако, как утверждают синоптики, Европу и Россию впервые за 20 лет ждет аномально холодная зима. Это подтверждается долгосрочными прогнозами погоды. Наступление такой зимы будет означать температуру минус 25 градусов по всей европейской части страны.