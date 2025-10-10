Облачная погода с дождем ожидается в Москве 10 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и небольшой дождь, местами умеренный, прогнозируются в Москве в пятницу, 10 октября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 11 до 13 градусов, в Подмосковье – от 9 до 14 градусов.

Восточный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до плюс 7 градусов, по области – до плюс 4 градусов.

Первый снег в Москве ожидается 14–15 октября. Снежный покров при этом не сформируется. Более того, в начале следующей недели прогнозируется низкое атмосферное давление, которое будет на 10 единиц ниже нормы.

Европу и Россию впервые за 20 лет ждет аномально холодная зима, это подтверждается долгосрочными прогнозами погоды. Наступление такой зимы будет означать температуру в минус 25 градусов по всей европейской части РФ, от Мурманска до Краснодара.