В России спрогнозировали аномально холодную зиму впервые за 20 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Европу и Россию впервые за 20 лет ждет аномально холодная зима, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе Петербургского международного газового форума.

"Мы знаем, что раз в 10 лет бывает холодная зима, а раз в 20 лет бывает аномально холодная зима", – пояснил он.

По его словам, это подтверждается долгосрочными прогнозами погоды. Наступление такой зимы будет означать температуру в минус 25 градусов по всей европейской части РФ, от Мурманска до Краснодара, уточнил глава "Газпрома".

Кроме того, Миллер обратил внимание, что анализ последних 100–150 лет говорит о том, что наступление холодной зимы никак не зависит от предыдущей. Зимний период предшествующего года может быть очень теплым и даже бесснежным.

Вместе с тем глава "Газпрома" указал, что попытки развалить компанию, которые предпринимаются с начала 1990-х годов, связаны как раз с рисками прохождения осенне-зимнего периода, чтобы лишить Россию потенциала в этом отношении.

Поэтому главной миссией компании, несмотря на задачи работать эффективно и приносить деньги в бюджет, является обеспечение прохождения холодного времени года, уверен Миллер.

"Россия – северная страна. И что? Мы проходим с вами зиму. Страна этого просто не замечает", – подчеркнул глава "Газпрома".

Ранее в Росгидрометцентре заявляли, что зима 2025–2026 годов в России будет значительно холоднее предыдущей. На большей части европейской территории страны, а также в центре и на юге Уральского и Сибирского федеральных округов, январь 2026 года ожидается более морозным, чем в 2025-м. Кроме того, практически на всей территории РФ средняя температура в декабре будет ниже, чем в 2024-м.

