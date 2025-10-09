Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Циклон "Барбара" принесет в Москву затяжные ливни, сообщается на сайте "Метеовести".

По данным синоптиков, слабые дожди ожидаются в городе уже вечером 9 октября. С пятницы, 10 октября, ливни начнут усиливаться, также понизится температура: к 13-му числу столбики термометров днем будут показывать до 8 градусов. В период действия циклона в городе выпадет почти 50% месячной нормы осадков.

Эксперты отмечают, что циклон "Барбара" уже был замечен в Румынии. В Бухаресте за двое суток выпало 53 миллиметра осадков, что почти соответствует месячной норме. Кроме того, на Балканах прошли сильные снегопады. В горах Болгарии, Боснии и Сербии сугробы выросли до 30 сантиметров.

В России экстремальные дожди прогнозируются в Приазовье и на черноморском побережье Кубани. Там за сутки выпадет более 20–30 миллиметров небесной влаги. В Сочи также ожидаются дожди, к вечеру 10 октября в городе выпадет свыше 40% октябрьской нормы. В связи с этим в городе могут возникнуть подтопления, а в горах – селевые явления.

Основное ядро "Барбары" 9 октября будет находиться у побережья Азовского моря, затем вихрь направится на север. Преодолевая в сутки по 550–600 километров, к 11-му числу он уже окажется над Центральной Россией, где его тучи сольются с облачными полями североатлантического циклона.

В результате дождливая зона протянется на западе Европейской России от Причерноморья до Кольского полуострова. Сильные осадки в южной части страны сохранятся, однако 10–20 миллиметров влаги за сутки будут фиксировать метеостанции на северо-западе и в центре Русской равнины.

Между тем утренние заморозки вернутся в российскую столицу примерно через неделю, заявил ранее синоптик Александр Шувалов. В данный момент установлению минусовой температуры мешает большая облачность. Похолодание ожидается только в середине октября.