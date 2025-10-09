В Москве завершился период туманов

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Период туманов завершился в Москве, рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Эксперт отметил, что в четверг, 9 октября, на погоду в столичном регионе будет влиять теплый атмосферный фронт, который приближается с юга. Он сохранит в небе плотную многослойную облачность, в связи с чем в начале дня местами опустятся туманы, пояснил синоптик.

При этом осадков не ожидается, за исключением небольших дождей на юге области во второй половине дня.

Воздух прогреется до 12–14 градусов в столице, а в области температура будет варьироваться между 10 и 15. Ветер будет дуть с востока со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке, близкой к норме – 747 миллиметров ртутного столба.

В пятницу, 10 октября, в мегаполисе временами пройдут дожди. Столбики термометров ночью покажут 8–10 градусов, а днем поднимутся до 10–12, заключил Леус.

К выходным над столицей установится ложбина низкого давления, которая распространится на центр европейской части России. Это приведет к умеренным дождям в субботу и воскресенье, 11 и 12 октября.

Следующая неделя начнется с облачной погоды, сопровождающейся осадками и понижением температуры. В частности, минимальные значения составят 1–6 градусов, а дневные – поднимутся лишь до 4–9, что на 2 градуса ниже климатической нормы. Синоптики не исключили, что к осадкам будут примешиваться мокрые снежинки.

