Первый снег выпал в столичном регионе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В понедельник, 13 октября, метеостанции в Подмосковье и ТиНАО зафиксировали первый в сезоне снег. Также его заметили в Смоленской, Калужской и Ярославской областях, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Всего за прошедшие сутки в столичном регионе выпало более трети от месячной нормы осадков, добавил в беседе с РИА Новости синоптик Евгений Тишковец.

Больше всего попало в осадкомер Нового Иерусалима – 23 миллиметра. Это составляет более 1/3 от всего месячного объема небесной влаги. В Можайске выпало 22 миллиметра осадков, в Наро-Фоминске – 21, в Михайловском – 20, рассказал он.

В столице на метеостанции ВДНХ зарегистрировали 9 миллиметров дождя. При этом суточный рекорд для 12 октября составляет 17,1 миллиметра. Он был установлен в 2001 году.

По 9 миллиметров осадков также выпало на Балчуге и в Тушине, в Строгине – 5 миллиметров, а в Бутове – 13. Тишковец уточнил, что за утро 13 октября ожидается выпадение еще 12 миллиметров. В связи с этим сохраняется шанс на обновление суточного рекорда, указал синоптик.

Дожди продолжатся в Москве в течение дня. Ожидается, что в городе выпадет еще до 18 миллиметров осадков, что составляет четверть от месячной нормы, подчеркнул метеоролог. Суточный рекорд осадков для 13 октября принадлежит 1960 году. Тогда зафиксировали 16,1 миллиметра.

"Местами вероятен переход осадков в смешанное агрегатное состояние. За минувшую ночь в Центральной России мокрый снег отмечался во Внукове, Наро-Фоминске, Гагарине, Вязьме, Мосальске и Калуге, снег – в Малоярославце и Ельне, в Переславле-Залесском – ледяная крупа", – добавил собеседник агентства.

В связи с непогодой 13 октября москвичам рекомендовали использовать для поездок по городу общественный транспорт. Водителям же посоветовали не отвлекаться на телефон, избегать резких перестроений и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.