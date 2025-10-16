Снег выпадет на европейской части России на этой неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снег выпадет в некоторых регионах европейской части России на этой неделе, заявил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, 17 октября небольшой снежный покров сформируется на юге Архангельской области и Коми. В настоящее время снег уже выпал на Дальнем Востоке.

"Исключение составляет только Приморье, но уже к концу недели тут тоже будет снег, особенно в горах. Ну и в Сибири, весь Сибирский федеральный округ – тут снега много", – сказал Вильфанд и добавил, что снег занял примерно 20–25% Уральского федерального округа.

При этом небольшие фракции снега уже замечали в разных районах Подмосковья.

"Это связано с тем, что на высоте 1,5 километра температура отрицательная, от минус 4 до минус 2 градусов", – пояснил специалист.

Он также отметил, что осадки, приближаясь к земле, подтаивают, хотя некоторые снежинки можно заметить в воздухе.

"На землю не ложатся, земля теплая. Поэтому никакой разницы между фракцией мокрого снега и дождя сейчас не существует", – рассказал собеседник агентства, уточнив, что обычно формируемый в октябре снежный покров тает.

Ранее метеоролог Александр Шувалов спрогнозировал заморозки в Москве во второй половине недели. Температура в дневное время будет оставаться в пределах 4–6 градусов, а к выходным возможно повышение до 10 градусов.

В частности, 18 октября ожидается теплая погода, а 19-го числа придет очередной циклон с дождями и умеренным похолоданием.