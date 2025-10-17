Синоптик Вильфанд: москвичам не стоит ждать бабьего лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Повышение температуры до 11 градусов ожидается в Московском регионе во второй половине следующей недели. Однако это не бабье лето, сообщил RT научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Все-таки бабье лето – это период теплой, комфортной погоды. Под комфортом большинство людей понимают температуру 17–18 градусов, таких температур не прогнозируется. Это запредельные температуры для второй половины октября", – подчеркнул он.

Как рассказал синоптик, значения на следующей неделе будут выше нормы примерно на 3 градуса. При этом метеоролог отметил, что в отдельных районах Подмосковья возможно понижение столбиков термометров до минус 1 – минус 2 градусов.

"Может ли быть снег? Он уже был, но мокрый снежок. Он не сформирует даже временный снежный покров, потому что земля еще теплая. Поэтому пока это такой переходный сезон", – добавил он.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец призвал не ждать заморозков, снега и гололедицы в столице в ближайшие 10 дней. Метеоролог также назвал преждевременным смену летней резины автомобилей на зимнюю.

В свою очередь, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что с начала месяца в городе выпало уже более половины нормы осадков. Их количество в виде дождя достигло 37,8 миллиметра.

