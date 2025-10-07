В ГД внесли проект о бесплатном проезде беременных в общественном транспорте

Фото: 123RF/eggeeggjiew

Беременных предложили наделить правом на бесплатный проезд. Соответствующий законопроект внесли депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым, сообщает ТАСС.

Предложено дополнить соответствующей статьей закон об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

Нововведение позволит женщинам, вставшим на медицинский учет в ранний срок беременности, бесплатно пользоваться всеми видами городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси.

Депутаты обратили внимание на то, что некоторые уязвимые категории граждан в нашей стране имеют право на бесплатный проезд, но на беременных женщин эта мера поддержки не распространяется, хотя они уязвимы в плане транспортной доступности.

Если поправки в закон примут, то изменения начнут действовать с 1 января 2026 года.

Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила в ГД инициативу создать социальную платформу "мам-шеринг" для аренды детских вещей. По мнению общественницы, сервис будет подспорьем молодых семей.

