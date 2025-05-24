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24 мая, 06:45

Шоу-бизнес

Машину Гарика Харламова облили кефиром за неправильную парковку

Машину Гарика Харламова облили кефиром за неправильную парковку

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Комик Гарик Харламов стал жертвой так называемого "кефирного мстителя". Его внедорожник, припаркованный на месте для спецтехники в жилом комплексе "Рассказово", облили кефиром. По словам местных жителей, это не первый случай – в районе действует человек, который мстит нарушителям парковки с помощью кисломолочных продуктов.

Подобные инциденты происходят не только в Подмосковье, но и в Москве. Однако юристы предупреждают: такие действия могут быть расценены как мелкое хулиганство или даже порча имущества. Штрафы за это – от 1 000 до 40 тысяч рублей, а в отдельных случаях возможно и уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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