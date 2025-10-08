Форма поиска по сайту

08 октября, 07:45

В Госдуме предложили создать платформу для бесплатного обмена детскими товарами

В Госдуме предложили создать платформу для бесплатного обмена детскими товарами "мам-шеринг". Эта инициатива – часть большого пакета мер, включающего также компенсацию аренды жилья и льготную ипотеку.

По словам ее авторов, все детские товары должны проходить тщательную обработку перед тем, как попасть в другую семью. На новой социальной платформе семьи смогут бесплатно обмениваться детскими игрушками, одеждой, колясками, велосипедами и мебелью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

