Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Федоровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Нововасилевское в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, Федоровку удалось взять под контроль в результате активных действий "Южной" группировки войск. В свою очередь, подразделения российской группировки войск "Восток" освободили Нововасильевское, уточнили в оборонном ведомстве.

В зоне ответственности "Южной" группировки войск за прошедшие сутки противник потерял до 230 солдат, боевую бронемашину, 12 авто и 2 артиллерийских орудия. Подразделения ВС РФ уничтожили 5 складов боеприпасов, горючего и материальных средств, а также нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Северск, Райгородок, Платоновка, Резниковка, Закотное, Николаевка, Миньковка, Кузьминовка, Федоровка и Константиновка в ДНР.

Группировка "Восток" за сутки уничтожила свыше 365 военнослужащих Вооруженных сил Украины, боевую машину пехоты, БТР, 16 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Также российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Червоное, Полтавка, Успеновка и Новогригоровка Запорожской области.

Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Отрадное в Харьковской области. Село удалось взять под контроль благодаря активным и решительным действиям бойцов группировки войск "Север". До этого подразделения "Южной" группировки войск смогли освободить населенный пункт Кузьминовка в Донецкой Народной Республике.

