Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) за прошедшие сутки поразили украинские объекты энергетической инфраструктуры и нефтяной промышленности, склады с горючим, сообщает Минобороны РФ.

По данным министерства, объекты обеспечивали деятельность Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также ВС РФ ударили по местам хранения и подготовки беспилотников ВСУ дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 356 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сообщении оборонного ведомства.

При этом комплекс Patriot является единственным комплексом, который способен относительно надежно перехватывать баллистические ракеты. Но даже эти системы в последнее время стали работать хуже, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на публикацию The Washington Post.

Аналитики считают, что это связано с постоянной модернизацией российского вооружения. Для минимально эффективной системы ПВО Украине нужны десятки Patriot. Уточняется, что одну из таких систем передал Израиль, а еще несколько поступят из Европы осенью.

Ранее российские военные нанесли массированный и 5 групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Для этого использовали высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

До этого ВС РФ ударили по промышленному предприятию "Киев-67" и логистической базе противника. Также удалось поразить объекты производства, сборки, ремонта, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также военные авиабазы в центральной, южной и восточной частях Украины.

