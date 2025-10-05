Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Кузьминовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнило оборонное ведомство, взять село под контроль удалось благодаря решительным действиям подразделений "Южной" группировки войск.

Ранее подразделения группировки войск "Запад" освободили Шандриголово в ДНР. Также за сутки бойцы нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Колодезное, Болдыревка, Петровка и Староверовка Харьковской области.

Потери ВСУ на этом направлении составили более 220 солдат, 3 танка, 2 боевые бронемашины, 13 авто и 4 оружия полевой артиллерии.

До этого ВС РФ ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Атаке подверглись объекты в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Житомирской областях, а также в Виннице и во Львове. В результате удара все цели были поражены.

